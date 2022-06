Reportage Guerre en Ukraine : l'"émotion incroyable" des supporters ukrainiens avant le premier match officiel de l'équipe en Écosse

Ils ont glissé dans leurs bagages un grand drapeau ukrainien, qu'ils comptent bien déployer dans la tribune du Hampden Park, le stade de Glasgow (Écosse), mercredi 1 juin. Eux, ce sont Tania et son fils de 16 ans, Kiril. Les deux Ukrainiens viennent de quitter la région de Kherson et son hébergés par Mary depuis deux jours seulement dans la ville écossaise. Dans la soirée, ils assisteront à un match plein de symboles : l'équipe ukrainienne de football revient à la compétition pour la première fois depuis le début de la guerre avec la Russie.

"Leur arrivée à cette date est une coïncidence", assure l’Écossaise, ravie de pouvoir les aider et surtout de leur avoir trouvé des billets pour ce match de qualification en vue de la Coupe du monde 2022. "C’est une émotion incroyable !, reconnaît Kiril. Je suis un grand fan de football. Ce match de l’Ukraine est donc vraiment important pour moi."

Un coup de projecteur après trois mois de guerre

Au total, environ 2 500 Ukrainiens ont obtenu leur place pour ce match éliminatoire "mais la tribune jaune et bleue sera surtout composée d’Ukrainiens installés au Royaume-Uni depuis des années", assure Stepan, un Ukrainien né au Royaume-Uni. "Bien sûr, face à la guerre, un match de foot ne représente rien. Mais le sport a ce don de guérir et réunir les gens, de les faire communier", assure-t-il, tout en montrant sur son téléphone portable une vidéo dans laquelle on voit la dernière fois fois qu’il a pu célébrer son équipe nationale.

Stepan, dont tous les grands-parents sont Ukrainiens mais qui est né au Royaume-Uni, devant le Hampden Park de Glasgow (Écosse), en mai 2022. (AGATHE MAHUET / RADIO FRANCE)

Ce match est également un coup de projecteurs, après trois mois de guerre en Ukraine. Certains, comme Oksana, ont d'ailleurs le sentiment qu'on commence à regarder ailleurs. "C'est vraiment important pour nous", défend dans un accent écossais impeccable cette Ukrainienne qui vit en Écosse depuis dix-sept ans.

"C’est une façon de montrer au monde qu’on est toujours là, qu’on se bat avec notre identité et qu’on ne baisse pas les bras." Oksana, une Ukrainienne qui vit en Écosse depuis dix-sept ans à franceinfo

Dans ces conditions, pas simple d’être supporter écossais ce mercredi soir au stade de Glasgow. "Ça va être dur de voir que le monde n’a d’yeux que pour l’équipe d’Ukraine mais bon c'est normal", reconnaît Chris, qui sera en tribune. "Et puis si jamais l’Écosse est éliminée, ce sera toujours plus facile à supporter que de voir son pays envahi !"

L’Écosse rêve pourtant de revenir en Coupe de monde car cela n’est plus arrivé depuis 1998. Pour autant, "on ne veut pas de pitié" refuse Mikhaelo, un Ukrainien installé en Norvège. Il est venu exprès à Glasgow, pour le match. "Les Écossais devront jouer à 100% ce soir. Pas de pitié, malgré la guerre dans notre pays", conclut-il.