Reportage En Ukraine, le football malgré la guerre et l'absence de public, pour "transmettre de bonnes émotions" aux soldats sur le front

Le championnat ukrainien de football se poursuit, dans des stades vides et sous haute sécurité, et avec des équipes exilées. Une situation inconfortable pour les clubs, mais qui met du baume au cœur aux soldats sur le front. Reportage au milieu des tribunes vides du FC Tchornomorets.

Hajera Mohammad, avec Fabien Gosset et Natalia Vlasenko.

Anatoli Misura ne se fait toujours pas à la vue de ces tribunes de 30 000 places désertées, silencieuses depuis plus d’un an. "Ça me donne envie de pleurer", confie le directeur général du FC Tchornomorets, le club de football de première division de la ville d'Odessa. "Avant, là, vous aviez la tribune des Ultras, se remémore-t-il, debout au milieu de la pelouse. Il y avait des banderoles, des chants, même des chants contre Poutine d'ailleurs, bref la totale."

"Avant", c'est avant la guerre, avant ce 24 février 2022, et les premières bombes qui tombaient sur Kiev. Il y a eu une interruption des championnats de sport, puis le football a commencé à reprendre ses droits en Ukraine, mais dans des stades vides. Les matchs se jouent à huis clos, les rencontres se déroulent sous très haute sécurité. "On joue au football pour le public, et là il n'y en a pas", regrette Anatoli Misura, qui voit la Ligue 1 reprendre en France, avec ses stades pleins.

Des clubs disparus ou exilés

Le lien avec le public, certains joueurs ont tenu à le maintenir en échangeant directement avec leurs supporters sur les réseaux sociaux. Ça rend les choses un peu moins difficile, reconnaît Igor, qui venait assister à tous les matchs. "Bien sûr que les gens sont inquiets. C'était notre plaisir avant. On sait que c'est une mauvaise période à passer, en attendant la paix et la victoire", relativise ce grand supporter d'Odessa.

Anatolli Misura lui aussi relativise : son club existe toujours. D'autres ont eu moins de chance. Dans certaines villes occupées désormais par les Russes, les équipes ont dû s’exiler, certaines ont disparu. "Aujourd'hui, malheureusement, le Chakhtar Donetsk ne joue plus dans son stade. Les infrastructures de Marioupol et Tchernihiv ont été détruites, constate-t-il. Ces deux clubs ne jouent plus du tout dans le championnat." C’est pour eux qu’on continue de jouer et de tout donner sur le terrain, dit le dirigeant.

Igor, fervent supporter du FC Tchornomorets, le club de football d'Odessa. (HAJERA MOHAMMAD / RADIOFRANCE)

Pour eux, et pour les nombreux supporters du FC Tchornomorets qui sont mobilisés sur le front. "On les tient au courant des résultats des matchs sur Telegram, ou alors dans les forums de supporters en ligne", raconte Igor, qui les tient aussi au courant de la vie du club. "Ils peuvent aussi suivre les retransmissions des matchs sur ces forums."

Aujourd’hui, Igor soutient plus que jamais son club de cœur mais pas seulement. "Gloire à l'Ukraine, gloire à nos héros, et gloire au Tchornomorets !", lance-t-il. Au moins comme ça c'est clair : l'objectif cette saison, c'est la victoire finale sur les terrains de foot et sur le front.