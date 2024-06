Reportage En Allemagne, des voix s'élèvent pour la rénovation des bunkers par crainte d'une attaque russe

C'est au bout d'un escalier et derrière une lourde porte que se cache le bunker de Gesundbrunnen, en Allemagne, à une dizaine de mètres sous terre. "Ces portes sont des monstres de béton et d’acier d'environ 60 centimètres d'épaisseur", explique Kay Heyne de L’association des souterrains de Berlin. "Si je me réfugie à temps dans un abri souterrain comme celui-ci, je suis protégé des effets directs d'une attaque à l’arme nucléaire."

Kay Heyne, le responsable des guides de L’association des souterrains de Berlin. (SEBASTIEN BAER / RADIO FRANCE)

Conçu en 1941 comme abri antiaérien, le bunker pouvait accueillir 1 400 personnes pendant 24 heures. Avec son labyrinthe de couleurs, ses deux citernes d'eau et son système d'aération, il est toujours en état de marche. "L'appareil fonctionne à l'électricité, mais en cas de catastrophe ou de guerre, il risque d’y avoir des coupures donc il y a des manivelles pour l’activer manuellement", indique Kay Heyne. "Le bunker pourrait être à nouveau utilisable, mais il faudrait remplacer le filtre du système de ventilation, probablement changer les joints des portes et voir si les toilettes fonctionnent encore."

Sur 2 000 bunkers d'origine, 560 ont échappé à la destruction

Depuis le début du conflit en Ukraine, de nombreuses voix s'élèvent en Allemagne pour mieux protéger la population face à une possible attaque de la Russie. Certains demandent même la réhabilitation des bunkers de la Seconde Guerre mondiale et de la Guerre Froide : car sur les 2 000 existants à l'origine, 560 ont échappé à la destruction.

Certains ont été transformés en galerie d'art ou en musée, d'autres sont à l'abandon. "Après 1990, nous avons cru que nous vivions dans une période de paix", développe Alexander Handschuh, le porte-parole de L’association des villes allemandes qui demande leur réhabilitation. "Depuis 2 ans, nous avons à nouveau une guerre en Europe. Nous ne sommes pas aussi bien préparés qu’autrefois, donc nous devrions regarder quels bunkers peuvent être rénovés et rendus opérationnels."

Le député écologiste Leon Eckert n'est pas favorable à la rénovation des bunkers, qu'il juge trop coûteuse. (SEBASTIEN BAER / RADIO FRANCE)

Mais la rénovation de ces abris coûterait 10 milliards d’euros. Pour le député écologiste Leon Eckert, dépenser une telle somme n’aurait guère de sens : "Si l'on investit maintenant dans des bunkers, il faudra certainement 50 ans avant qu’on ait assez de places pour tout le monde. Pendant la guerre froide, la République fédérale ne disposait d’abris que pour 2% de la population."

"Et puis aujourd'hui, les missiles sont si puissants que lorsqu'ils frappent un abri, ils le percent immédiatement, donc il faut donc agir autrement." Leon Eckert, député écologiste à franceinfo

Les experts de la protection civile recommandent d’investir plus largement dans la défense antiaérienne et d’aménager les caves des habitations, une protection bien plus efficace selon eux, que la rénovation longue et coûteuse de ces bunkers.