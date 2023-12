Reportage "Ce que je ressens, c'est de la rage" : face aux frappes russes, les habitants de Kiev contraints de vivre au rythme des alertes

Il est 15 heures à Kiev et une alerte de plus retentit. C'est à chaque fois, la même chose : regarder les téléphones, vérifier s’il s’agit d’un missile ou d’un drone, et chercher, en fonction – et chacun selon sa peur –, un abri. Les habitants de la capitale ukrainienne doivent affronter tant bien que mal les séries de frappes russes, qui ont fait vendredi 29 décembre au moins 30 morts et plus de 160 blessés dans tout le pays, selon un bilan provisoire des autorités locales.

Sur la place Maidan, certains descendent vers le métro se mettre à l’abri. Oleg, lui, s’en fiche. "Je viens de Kharkiv, je n'en ai rien à foutre des alertes, lâche-t-il. Je ne veux pas aller dans un abri. Chez moi, c’est à moins de 30 kilomètres de la frontière russe. Quand les Russes tirent sur nous depuis Belgorod, une roquette met 45 secondes à toucher sa cible. Au début j’avais peur, pendant les deux premiers mois de la guerre. Mais maintenant, ça n’a plus aucun sens. Que les Russes aillent se faire foutre".

La vie continue dans le métro de Kiev

En descendant les marches vers le métro, dans le ventre de Kiev, la vie continue. La fleuriste du métro vend ses fleurs, un orchestre joue près du supermarché sous-terrain et Bogdan, son bonnet kaki enfoncé sur la tête, consulte son smartphone en attendant que ça passe. "Ces attaques ne visaient pas des sites militaires, des camps, ce genre de chose. Ces attaques ont ciblé des infrastructures civiles, rappelle-t-il. Ce sont des crimes de guerre. La question ne se pose pas : ce sont des faits. La Russie est un État terroriste. Ce que je ressens, c'est de la rage".

Le smartphone de Bogdan vibre : c’est la fin de l’alerte. Il coupe son portable, dans un rictus amer, jusqu’à la prochaine.