Reportage "Ça permet d’envisager une vie épanouissante" : pour les blessés de guerre en Ukraine, le handisport comme outil pour "vouloir continuer à vivre"

C’est au bord du fleuve Dniepr qu’Olexandre s’entraîne chaque semaine. Il a découvert l’aviron dans ce club de Kiev peu de temps après avoir perdu sa jambe sur le front. "Qu’est-ce que m’a apporté l’aviron ? Je suis plus robuste. Je suis en bonne forme physique et mentale. Et peut-être que je suis devenu plus calme", affirme-t-il. Effort, discipline, rigueur, l’aviron lui a permis de surmonter le traumatisme que constitue une blessure de guerre.

Olexandre s'est donné pour mission d’aller convaincre des vétérans comme lui de se mettre au parasport. "Quand ils sont en phase de rééducation, on les emmène avec nous dans des compétitions. Ils ont besoin de discuter, de faire des rencontres. Et puis comme ça, ils ne restent pas à l’hôpital, à fixer le plafond ou l’écran de leur téléphone".

Parrainer des blessés de guerre, les prendre par la main le plus tôt possible, c’est un dispositif que le comité paralympique ukrainien a mis en place depuis des années. "Quand tu as à côté de toi, pendant ta réhabilitation, un sportif paralympique, amputé ou malvoyant, mais qui est une personne accomplie, un champion dans son sport, eh bien tu ne peux que te sentir motivé. Ça te permet de ne pas baisser les bras, de vouloir continuer à vivre et d’envisager une vie épanouissante", explique la porte-parole Natalia Haratch.

Le budget alloué au parasport réduit en 2025

Toutefois, la réinsertion par le sport demande des moyens. Or les finances de l’Etat Ukrainien sont exsangues. Le comité paralympique précise que le budget alloué au parasport va être réduit de moitié en 2025. Les conséquences pourraient être désastreuses. "La réhabilitation, la réintégration des militaires gravement blessés doit être une des priorités, parce que si l’Etat ne s’occupe pas d’eux aujourd’hui, demain, on aura des suicides, de l’alcoolisme, une hausse de la criminalité", regrette Olexandre.

"L’Etat doit penser à l’avenir des vétérans." Olexandre, ancien combattant



D’autant qu’actuellement les militaires gravement blessés se comptent par milliers. Peut-être même dizaines de milliers. Le nombre exact est gardé secret par les autorités.