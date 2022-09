Référendum de rattachement à la Russie organisé dans Marioupol contrôlée par les Russes

L. Lacroix et ses équipes

Depuis vendredi 23 septembre, quatre régions du sud et de l'est de l'Ukraine, désormais contrôlées par les forces russes, votent un référendum de rattachement à la Russie. Reportage à Marioupol, une ville rasée par les combats lors de la prise de la ville il y a trois mois et qui s'est vidée de la moitié de ses habitants.