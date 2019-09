"Premier pas" vers la fin de la guerre : la Russie et l'Ukraine échangent une soixantaine de prisonniers

Parmi eux, le prisonnier ukrainien en Russie le plus célèbre est le cinéaste et militant politique Oleg Sentsov, qui a été arrêté en 2014 et condamné à vingt ans dans un camp de la région arctique russe.

Un avion transportant des prisonniers lors d'un échange entre la Russie et l'Ukraine, à Kiev le 7 septembre 2019. (MAXYM MARUSENKO / NURPHOTO / AFP)