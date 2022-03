Pouvoir d'achat : l'épargne des ménages modestes en baisse depuis le début de la guerre en Ukraine

Les Français ont épargné 200 milliards d'euros en 2020 et 2021. L'épargne de certains ménages a toutefois déjà fondu, en raison de l'inflation et de la guerre en Ukraine.

200 milliards d'euros ont été mis de côté en 2020 et 2021. "Cela représente 6 % de plus qu'en temps normal. Pendant les confinements, les magasins étaient fermés, les Français ont alors beaucoup moins consommé et ils ont donc épargné", indique Anne-Claire le Sann, présente sur le plateau du 19/20, mardi 22 mars. Pour certains Français, cette épargne a déjà fondu. "C'est le cas pour les 20 % des familles les plus pauvres, précise Anne-Claire Le Sann. En cause, l'inflation, qui court depuis l'été dernier. Se déplacer, se chauffer, se nourrir, tout a augmenté à cause de la très forte reprise post-Covid, et ce phénomène s'accentue ces dernières semaines, depuis la guerre en Ukraine."

L'événementiel et le BTP très impactés par la crise sanitaire

Les plus aisés se sont à l'inverse enrichis, "essentiellement grâce à leur portefeuille d'actions, car l'année dernière, le CAC 40 a battu des records : + 29 %, sa meilleure année depuis plus de vingt ans", déclare la journaliste. Les entreprises vont globalement bien. "Elles ont plus de trésorerie disponible aujourd'hui qu'avant le Covid, excepté deux secteurs, l'événementiel et le BTP, touchés de plein fouet par les confinements", conclut Anne-Claire le Sann.