"Poutine et la Russie n'ont aucune chance" : venus de Kiev, des volontaires ukrainiens rejoignent le nord-est du pays pour contrer l’offensive russe

Alors que l'offensive russe en Ukraine se concentre sur la région du Donbass, à l'est du pays, et que plusieurs missiles ont frappé la ville de Kharkiv un peu plus au nord, des volontaires, comme Dmytro, que franceinfo a rencontré, rejoignent depuis Kiev la ligne de front pour renforcer l’armée ukrainienne.

Dmytro, comme d’autres volontaires ukrainiens, s’apprête à quitter son bataillon de Kiev mercredi 20 avril, pour rejoindre la région de Kharkiv, en Ukraine, frappée ces derniers jours par plusieurs missiles russes, alors que l’armée de Vladimir Poutine poursuit le "plan de libération" des "républiques" séparatistes pro-russes de Donetsk et Lougansk, selon les termes utilisés par le ministre russe de la Défense.

>> Suivez l'évolution de la situation en Ukraine dans notre direct

Treillis militaire, le regard fatigué, cet homme d'une quarantaine d'années profite des dernières heures de ses trois jours de repos dans la capitale ukrainienne. Dans le civil, Dmytro est conducteur de camions. Après quelques heures de formation, il a pris les armes et, aujourd’hui, repartir se battre à l'Est est, dit-il, une nécessité : "Nous avons toujours été et nous serons toujours une nation libre, indique-t-il. Et la liberté s'acquiert toujours dans le sang."

"Personne ne peut simplement recevoir la liberté, il faut la mériter, se battre pour elle. C'est exactement ce que nous faisons." Dmytro à franceinfo

"Nous", ce sont plusieurs centaines d'hommes et quelques femmes du bataillon Karpatska Sitch, créé en 2014 au moment de la première offensive russe sur le Donbass. L’unité déplore depuis le début de la guerre une dizaine de décès, dont le dernier est survenu il y a trois jours. "C'est simplement ton travail, souligne mécaniquement Dmytro. Si l'un de nous est blessé, tu dois appliquer un bandage et faire un garrot pour stopper l'hémorragie, l'emmener au plus vite à l'hôpital pour lui sauver la vie. Si il est mort, tu l'évacues, pour que sa famille puisse l'enterrer dignement."

Dmytro est certain de la victoire des Ukrainiens au Donbass

La mort n'effraie pas Dmytro, pourtant mari et père, mais certain de la victoire des Ukrainiens au Donbass. "Poutine met toutes ses forces dans cette bataille, pour détruire notre pays, repousser nos lignes, conclut-il. Mais cela n'arrivera pas. Nous vaincrons, évidemment. Nous nous soulèverons, et l'Ukraine sera libre. J'y suis allé déjà moi, dans cette région. J'ai vu de mes propres yeux comment tous nous nous battons. Poutine et la Russie n'ont aucune chance." Dmytro se lève lentement, remercie pour l'aide internationale et s'en va. La nuit est courte, le départ est dans quelques heures.