"Plus loin, c'est la guerre nucléaire" : la Biélorussie appelle l'Ukraine à "s'entendre" avec la Russie pour mettre fin au conflit

"Allez, arrêtons-nous. Il ne faut pas aller plus loin." Le président biélorusse, Alexandre Loukachenko, a appelé Kiev et l'Occident à faire cesser la guerre en Ukraine, jeudi 21 juillet, dans un entretien exclusif accordé à l'AFP à Minsk. "Plus loin, c'est le précipice. Plus loin, c'est la guerre nucléaire. (...) Il faut arrêter, s'entendre, arrêter ce chaos", a-t-il demandé.

Principal allié de Moscou, Alexandre Loukachenko avait prêté le territoire de son pays à l'armée russe, en début d'année, pour qu'elle puisse lancer son offensive sur l'Ukraine le 24 février. Selon lui, ce sont aujourd'hui les Européens et les Américains qui encouragent l'Ukraine au combat. "Tout dépend de l'Ukraine, actuellement, la particularité du moment est que la guerre peut se finir dans des conditions plus préférables pour l'Ukraine", juge-t-il.

Kiev doit renoncer aux territoires occupés, selon Minsk

Comment mettre fin à la guerre ? Le président biélorusse estime que l'Ukraine doit accepter de "ne jamais avoir sur (son) territoire (...) des armes menaçant la Russie". Elle doit aussi acter la perte des régions occupées par la Russie dans l'Est et le Sud. "Cela ne se discute plus, on aurait pu en discuter aux mois de février, mars", mais plus maintenant, a-t-il jugé.

Selon lui, l'Occident porte la responsabilité de cette guerre. "Si la Russie n'avait pas devancé l'Otan, vous vous seriez organisés et l'auriez frappée", a-t-il martelé. "Vous en êtes à l'origine et vous prolongez cette guerre", a-t-il accusé.