Pénurie de semi-conducteurs : l'armée indienne paye le prix des sanctions occidentales contre Moscou

Des avions de chasse jusqu'aux tanks en passant par les simples fusils, plus des deux tiers de l'équipement militaire indien est d'origine russe. Les sanctions économiques occidentales, instaurées en réponse à l'invasion de l'Ukraine, ont provoqué une pénurie de semi-conducteurs, minuscules composants informatiques, indispensables dans de nombreux équipements militaires. De quoi compromettre la défense de l'Inde.

Une pénurie sur le long terme

Le pays est le premier client de la Russie, et le premier importateur d'armes à l'échelle mondiale. Une grande dépendance militaire qui s'illustre après plus de sept mois de guerre en Ukraine. "Tous les semi-conducteurs utilisés par l’armée russe sont frappés de sanctions occidentales, et la Russie ne peut pas les produire. Donc cela affecte les livraisons, à l’Inde, de missiles de précision ou de matériaux pour les avions de chasse", analyse Pranay Kotasthane, directeur adjoint de la Takshashila Institution, et directeur du programme sur la géopolitique des nouvelles technologies.

"La seule solution pour l’Inde sera de diversifier ses fournisseurs d’armes" Pranay Kotasthane, directeur adjoint de la Takshashila Institution France Info

Selon Pranay Kotasthane, les pénuries risquent de durer, même après la fin de la guerre à cause des sanctions économiques mises en place par l'Occident, en représailles de l'invasion russe. Moscou a commencé à se fournir en Chine, voire sur le marché noir. "Deux options qui ne sont pas acceptables pour l’armée indienne", estime le directeur adjoint de la Takshashila Institution.

New-Dehli pourrait alors se tourner vers les Etats Unis, son troisième vendeur d’armes. La première puissance militaire mondiale se dit prête à fournir une aide de 500 millions d’euros pour inciter l'Inde à acheter plus d’équipements américains.