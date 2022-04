Pénurie d'huile de tournesol : comment vont être informés les consommateurs des changements de recettes ?

L'huile de tournesol se raréfie dans les rayons des supermarchés, comme dans les réserves des industriels. Elle est pourtant l'ingrédient principal pour fabriquer les chips, les biscuits ou encore la margarine. Les fabricants pourraient remplacer l'huile de tournesol par une autre dans leurs recettes, et n'auront pas à en informer immédiatement les consommateurs. En effet, modifier les emballages prend du temps. Bercy a donné, mardi 26 avril, les règles à suivre : les industriels pourront demander une dérogation à la DGCCRF, la répression des fraudes. Le fabricant aura deux mois pour indiquer le changement, avec un autocollant "DEROG", et six mois pour changer l'emballage.

Pas assez lisible pour les consommateurs ?

Compliqué selon Sandrine Blanchemanche, directrice du pôle alimentation d'ANIA, qui signale notamment des "pénuries de stickers", ou le manque de colleuses. Le signalement devra être immédiat si la nouvelle recette comporte des allergènes, ou annule des promesses comme "sans OGM" ou "biologique". Selon certaines associations de consommateurs, les mesures ne sont pas assez lisibles. Tous les changements de recettes seront signalés au fur et à mesure sur le site de la répression des fraudes.