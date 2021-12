Pas d'avancée dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine

Les ministres des Affaires étrangères russe et américain se sont rencontrés jeudi 2 décembre. L'Ukraine accuse la Russie d'avoir massé quelque 90.000 soldats à leur frontière commune. Moscou reproche à Kiev d'accumuler des troupes également.

Le seul progrès notable de cette entrevue, jeudi 2 décembre en Suède, entre les ministres des Affaires étrangères russe et américain Sergueï Lavrov et Antony Blinken, c'est qu'un sommet Biden-Poutine semble se préciser. Sinon le ton est resté dur et chaque pays campe sur les lignes rouges que chacun a tracé, estime, en direct de Moscou vendredi 3 décembre, Luc Lacroix, le correspondant de France Télévisions en Russie.

Annexion russe du Donbass ?

Vladimir Poutine exige que l'Ukraine ne rejoigne pas l'Otan. La Russie dénonce des manœuvres militaires près de sa frontière et l'armement de Kiev par les Occidentaux. C'est cette menace qui pousse la Russie à amasser des troupes et du matériel de son côté de la frontière.

En face, l'Ukraine assure qu'il y a danger d'invasion, les Etats-Unis parlent de risque d'agression russe et assurent qu'ils ne resteront pas les bras croisés le cas échéant. Ils rappellent l'antécédent de l'annexion de la Crimée en 2014 du jour au lendemain par la Russie, et dans le Donbass (est de l'Ukraine), une guerre fait rage depuis sept ans entre les séparatistes partisans de la Russie et les troupes ukrainiennes. Un conflit qui a déjà fait 13 000 morts.