Opération militaire russe contre l'Ukraine : une historienne spécialiste de la Russie craint "des purges de type stalinien"

Galia Hackerman appelle à prendre des sanctions économiques contre la Russie "les plus sévères possibles."

"Tout cela est une propagande de style stalinien", a réagi Galia Ackerman, essayiste, historienne, spécialiste de la Russie, après l'opération militaire russe contre l'Ukraine. "Ce dont Poutine menace (l'Ukraine) c'est qu'une fois qu'ils renverseront le gouvernement, il y aura des purges de type stalinien. C'est ce que les Soviétiques ont toujours fait quand ils ont occupé des pays comme l'Europe de l'Est."

Cette attaque n'est pas une surprise. "Tout était déjà clair lundi dernier" lorsque Vladimir Poutine a reconnu l'indépendance du Donbass. "Il a dit qu'il ferait tout pour les défendre et il a aussi lâché quelques phrases sur la junte de Kiev, la 'dénazification', la punition qui attend ceux qui ont perpétré des actes de barbarie, plus la concentration des troupes. Donc tout était déjà clair."

"Il faut boycotter ce pays"

Il faut les sanctions "les plus sévères possibles. Il faut peut-être arrêter d'avoir des échanges culturels, économiques, il faut boycotter ce pays. Ce n'est possible que, sous des prétextes fallacieux, Poutine cherche à détruire un pays de 40 millions d'habitants et qui se trouve au centre de l'Europe", a insisté Galia Ackerman.