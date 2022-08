"On ne fait pas la guerre aux morts" : en Ukraine, l'association Tulipe Noire récupère les corps des soldats tués, ukrainiens et russes

"Ici, c'est écrit : recherche des morts", désigne Oleksii Ioukov. Devant la gare de Sloviansk, son véhicule blanc est frappé d'une croix rouge et du chiffre 200 : le code qui désigne les morts sur le champ de bataille et qui remonte à la guerre soviétique en Afghanistan.

>> Guerre en Ukraine : suivez notre direct

C’est une tâche ingrate mais indispensable dont se charge l'association ukrainienne Tulipe Noire. Depuis six mois, Oleksii et son équipe sillonnent les routes du Donbass pour récupérer les corps des soldats fauchés par des bombardements : 400 depuis le début de la guerre, dont des soldats russes. "On en a trouvé beaucoup, on en a rendu une centaine à peu près", indique-t-il. Sur son portable, Oleksii montre une photo d'un médaillon, "c'est un Wagner", des mercenaires russes déployés en Ukraine. "Ils réalisaient des actions de sabotage. Ils ont miné des maisons et ont été découverts. Un combat s'est déclenché et tout le groupe a été tué", raconte Oleksii. Il restitue les corps des soldats russes aux forces ukrainiennes, en vue de les échanger contre les corps de soldats ukrainiens. "D'après ce que je sais, l'échange se passe sur la route entre deux villages, des deux côtés du front en zone neutre", explique-t-il.

"Récupérer les corps mais aussi leurs âmes"

Oleksii ne veut pas qu'on lui parle de travail, mais plutôt de mission. "Tous les gens doivent être enterrés dignement, même si ce sont nos ennemis. On ne fait pas la guerre aux morts", affirme-t-il.

"J'aimerais que les gens rentrent sains et saufs, mais malheureusement ils meurent. Et nous, on arrive pour récupérer non seulement les corps mais aussi leurs âmes." Oleksii Ioukov à franceinfo

Bien sûr, il a fallu s'endurcir car les corps sont parfois en mauvais état, voire méconnaissables. Mais Oleksii se raccroche à une idée : "Quand tu sais que le corps repart à sa famille, ça aide à ne pas devenir fou." La folie de la guerre, Oleksii la côtoie tous les jours à cause d'un homme, Vladimir Poutine, ajoute-t-il, le regard noir, comme si la haine le rattrapait subitement.