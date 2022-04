"On doit trouver une solution qui rend l'Ukraine neutre", préconise Éric Zemmour (Reconquête!)

C. Roux

Quelles solutions trouver à la guerre en Ukraine ? "Il faut amener les Russes et les Ukrainiens à négocier. L'Ukraine ne doit pas rentrer dans l'Otan et on doit trouver une solution qui neutralise, qui rend l'Ukraine neutre. Comme cela, sa sécurité est garantie", précise Éric Zemmour, candidat du parti Reconquête! à la présidentielle de 2022, invité des "4 Vérités" de France 2, mardi 5 avril.

Nucléaire : "Je propose 14 réacteurs supplémentaires"

Le Giec a mis en alerte contre le réchauffement climatique, lundi 4 avril. Quelles seraient les propositions d'Éric Zemmour pour répondre à cet enjeu ? "Le nucléaire, d'abord. Je propose 14 réacteurs supplémentaires, nous n'aurions jamais dû fermer Fessenheim, on doit pouvoir essayer de le rouvrir. Je propose le prolongement de la vie des autres réacteurs nucléaires jusqu'à 60 ans. Et je propose aussi le développement des circuits courts, des actions ciblées sur le recyclage des plastiques et la création d'un office de la forêt pour reboiser", développe-t-il.