Noël et fêtes de fin d'année : une famille ukrainienne réunie dans le Finistère

Alina est venue passer les fêtes chez son fils et sa petite fille, réfugiés en Bretagne depuis mars dernier.

Quand une grand-mère arrive chez son fils et sa petite fille, elle fait des gâteaux. Alina a quitté sa ferme de l'ouest de l'Ukraine pour retrouver Sacha et Anastasia, réfugiés depuis mars dans le sud du Finistère. Après 47 heures de voyage en car, elle leur cuisine des perishke, sorte de galette de pommes de terre traditionnelle de son pays. "Je suis d'abord venue pour retrouver ma petite Anastasia et mon fils Sacha, pour passer Noël avec eux. C'était très important pour moi d'être à leur côté pour cette fête", explique-t-elle.

L'amour plus fort que la distance

Depuis le printemps, Alexia la petite bretonne et Anastasia la petite ukrainienne sont devenues comme des sœurs. Elles ont le même âge et le même handicap. C’est la maman d'Alexia, Stéphanie qui a fait venir Sacha est Anastasia. "Ça fait très plaisir de rencontrer la mamie d’Anastasia et qu'elle se rende compte qu’on prend toujours soin d’eux", se réjouit Stéphanie. Noël, un moment de partage, de ferveur et de transmission, l'amour de la grand-mère est toujours là malgré la distance.