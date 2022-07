Moscou s'offusque d'une violation de l'"étiquette diplomatique" après la publication d'un entretien entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine

Le documentaire "Un président, l'Europe et la guerre", diffusé sur France 2, retrace la médiation du président français pour tenter d'empêcher la guerre en Ukraine puis l'embrasement du conflit.

Leur conversation téléphonique avait duré neuf minutes. Le chef de la diplomatie russe s'est offusqué, mercredi 6 juillet, de la diffusion sur France 2 d'un entretien entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine, quatre jours avant que Moscou lance son assaut contre l'Ukraine. "L'étiquette diplomatique ne prévoit pas de fuites unilatérales de (tels) enregistrements", a relevé le ministre des Affaires étrangères russe, Sergueï Lavrov, au cours d'un déplacement au Vietnam.

Ce documentaire, intitulé Un président, l'Europe et la guerre, a été diffusé jeudi 30 juin. Réalisé par le journaliste Guy Lagache, il suit au plus près Emmanuel Macron durant sa prise de la présidence du Conseil de l'Union Européenne et retrace la médiation du président français pour tenter d'empêcher la guerre en Ukraine puis l'embrasement du conflit.

Selon Sergueï Lavrov, la Russie n'a pas à rougir du contenu de la conversation entre les deux dirigeants. "Nous menons toujours les négociations de manière à ce que nous n'ayons jamais à avoir honte. Nous disons toujours ce que nous pensons, nous sommes prêts à répondre de nos paroles et à expliquer notre position", a-t-il déclaré.