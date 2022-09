La présidente de l'Assemblée nationale a décidé de se rendre en Ukraine après un discours particulièrement offensif de Vladimir Poutine mercredi. Le président russe a annoncé l'envoi de 300 000 réservistes et a agité la menace nucléaire.

"Je me rendrai lundi à Varsovie puis à Kiev", confirme jeudi 22 septembre sur franceinfo Yaël Braun-Pivet. La présidente de l'Assemblée nationale va conduire "une importante délégation de l'Assemblée nationale" sur place, après les annonces faites par Vladimir Poutine mercredi de l'organisation de référendums d'annexion en Ukraine et de la mobilisation partielle des réservistes russes.

>>> Guerre en Ukraine : Vladimir Poutine "ne menace personne", "il avertit", selon le porte-parole de l’ambassade de Russie en France

"L'agression russe est intolérable et inacceptable"

Yaël Braun-Pivet effectue son déplacement avec sa "vice-présidente et des présidents de commissions permanentes." Selon elle, "il est important que l'Europe continue à manifester son soutien indéfectible à l'Ukraine. C'est ce qu'a fait le président de la République à la tribune de l'ONU. C'est ce que nous faisons constamment." D'après elle, il faut montrer au peuple ukrainien "que nous sommes à leur côté, que nous défendons les mêmes valeurs et que l'agression russe est intolérable et inacceptable."

>>> Cellule anti-harcèlement, réforme des retraites, mobilisation en Russie... Le "8h30 franceinfo" de Yaël Braun-Pivet

Concernant les déclarations faites par le chef du Kremlin qui affirme qu'il pourrait utiliser toutes les armes si l'intégrité territoriale de la Russie était menacée, la présidente de l'Assemblée ne voit "pas en quoi l'intégrité territoriale de la Russie est aujourd'hui menacée. C'est la Russie qui est en Ukraine et pas les Ukrainiens qui sont sur le territoire russe". Yäel Braun-Pivet estime "qu'il faut être très clair sur qui est l'agresseur et qui est l'agressé et en tirer les conséquences".