Missiles à longue portée contre la Russie : "Ça arrive trop tard, cela aurait pu sauver des vies", réagit une journaliste ukrainienne

"Ça arrive trop tard, cela aurait pu sauver des vies, cela aurait pu faire avancer sur le chemin de la paix tant désiré par tout le monde", réagit dimanche 17 novembre sur franceinfo, la journaliste Tetyana Ogarkova, responsable du département international à l'ONG Ukraine Crisis Media Center à Kiev.

Une réaction à l'annonce faite par les Etats-Unis d'autoriser l'Ukraine à utiliser des missiles à longue portée en Russie, alors que la guerre approche de son millième jour.

"Il ne s'agit pas de toucher des civils"

Pour Tetyana Ogarkova, c'était une "décision longuement attendue en Ukraine" qui, malgré son annonce tardive comme le disait la journaliste, a néanmoins le mérite de "remettre de l'espoir" et d'être "un soulagement pour la population". Tetyana Ogarkova souligne au passage le caractère "inattendu" de cette décision qui "intervient bizarrement après l'élection de Donald Trump à la tête des Etats-Unis". "On ne s'y attendait plus", ajoute-t-elle.

"Pour terminer cette guerre, il faut écraser cette machine de guerre qu'est la Russie", poursuit la journaliste qui rappelle qu'"il ne s'agit pas de toucher des civils" mais "des usines où sont produits les drones, l'artillerie". Le but, avec ces missiles longue portée selon elle, est de "perturber la logistique russe et d'invalider ce système qui fonctionne et qui s'alimente avec ses alliés que sont l'Iran, la Corée du Nord, la Chine".