Livraison de nouveaux Caesar à l'Ukraine : "Tout ce qui était disponible a déjà été donné", note un expert

Emmanuel Macron a évoqué la livraison de 18 nouveaux Caesar (camion équipé d’un système d’artillerie) aux forces armées ukrainiennes, à l'heure où "tout ce qui était disponible a déjà été donné", selon le général Olivier Kempf, chercheur associé à la Fondation pour la recherche stratégique, vendredi 7 octobre sur franceinfo. Tout en notant les avantages majeurs du système d'artillerie de Nexter, il remarque que la France "ne peut pas aller au delà" de ce qu'elle a déjà ponctionné dans sa propre armée, et que le processus de fabrication de ces armes de haute technologie est long.

franceinfo : L'Ukraine a-t-elle encore besoin d'armes ?

Général Olivier Kempf : L'Ukraine a besoin d'armes depuis le début. Le sujet ici est plutôt qu'on met beaucoup de temps à fabriquer les armes en question. Celles qui étaient en stock ou en trop ont déjà été transmises, et il est long d'en fabriquer de nouvelles, d'autant plus que les armes européennes sont d'un haut niveau technologique. Toute la difficulté à laquelle fait face l'Ukraine désormais, c'est qu'elle a déjà reçu énormément d'armes américaines et européennes, mais il s'en livre beaucoup moins aujourd'hui car tout ce qui était disponible a déjà été donné.

Peut-on faire encore plus d'efforts ?

On a déjà livré 18 Caesar, soit presque le quart de ce dont l'artillerie française disposait (76 pièces). On ne peut pas aller au delà car l'armée française a aussi un modèle d'armée à défendre qui doit rester cohérent. On est déjà allés très loin, c'est d'ailleurs pour cela qu'on cherche à prendre sur d'autres commandes, comme ceux des Danois par exemple. Mais les Danois souffriront du même problème que nous : ils ne peuvent pas trop se dégarnir non plus.

Quel est l'atout du Caesar ?

Les canons Caesar peuvent tirer à plusieurs dizaines de kilomètres et sont surtout extrêmement précis et mobiles. Ils sont sur roues, peuvent tirer une salve de 6 obus et être repartis avant que le premier coup ne touche sa cible. ils sont donc peu susceptibles de subir des coups de "contre-batterie", c'est-à-dire l'artillerie adverse qui repère l'origine d'une frappe pour tirer dessus. Ils ont donc l'avantage de la discrétion en plus. Ça fait partie des hautes technologies très précises et mobiles qui sont d'une génération avancée par rapport à l'artillerie russe et à l'artillerie ukrainienne d'avant, qui sont beaucoup plus statiques. L'armée russe peut essayer de repérer les camions Caesar avec des drones ou de l'imagerie satellite avant qu'ils ne frappent, mais c'est difficile.

Emmanuel Macron a évoqué la création d'un fond européen pour l'Ukraine, pour qu'elle puisse acheter ses armes. Est-ce le signe que la guerre va durer ?

Je pense que l'Union européenne a bien conscience que la guerre va durer longtemps. Ça fait déjà sept mois qu'elle dure et on a bien compris que Vladimir Poutine, sur la base de ses déclarations du 30 septembre, n'a pas l'intention de céder et est déterminé à poursuivre au delà de l'hiver. C'est donc encore une affaire de plusieurs mois, voire au delà.