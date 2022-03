"Les Russes ne sont plus nos frères" : à Lviv, une vague de haine anti-russe

Dans le fracas des bombes, qui dévastent l'Ukraine, ce sont aussi les liens, les relations entre les peuples voisins russe et ukrainien qui sont détruits. Avec la montée d'un sentiment national ukrainien, le sentiment anti-russe grandit.

Dans l'annexe de l'université de Lviv, à l'ouest de l'Ukraine, les volontaires s'affairent, emballent des médicaments et des compresses pour les soldats au front. La foi est grande dans l'armée ukrainienne et la colère immense contre l'ennemi russe, alors que les troupes russes vont désormais se concentrer sur la "libération" de l'est de l'Ukraine.

>> Guerre en Ukraine : suivez les dernières informations dans notre direct

Lev est médecin. Cet habitant de Lviv a un visage jovial et énergique mais qui se ferme dès que vous prononcez le mot "russe". "Les Russes ne sont plus nos frères, lâche Lev. Malheureusement. Nous n'oublierons pas ce qu'ils font. Les populations civiles souffrent, les enfants souffrent, ils bombardent les enfants, ils bombardent les médecins, ils bombardent les corridors humanitaires..."

"Cette guerre n'est pas celle d'un seul homme. Elle est soutenue par le peuple russe." Lev, habitant de Lviv à franceinfo

Yevhen un jeune étudiant qui l'aide à faire des paquets tient à renchérir. "Le peuple russe ne comprend pas notre situation, assure-t-il. Et il n'essaie même pas de la comprendre."

Lev et Yehven préparent des colis pour les militaires au front, à Lviv (Ukraine). (MARIE-PIERRE VEROT / RADIO FRANCE)

"Fürher Poutine"

"Nous n'avons pas les mêmes valeurs, tranche Lev. Nous nous battons à main nues contre des chars pour notre liberté et ils ne vont même pas manifester pour défendre la leur."

Une analyse que ne démentirait pas l'historien Vasyl Kmet, directeur de la bibliothèque universitaire de Lviv. Il tient à rectifier l'erreur des Occidentaux. Ne vous avisez pas de distinguer Poutine de son peuple. Et de déplorer : même les intellectuels l'approuvent. "Plus de 700 professeurs et directeurs d'université en Russie ont signé une lettre ouverte en soutien de la politique de Führer Poutine en Ukraine, explique Vasyl Kmet. Ils ont dit qu'ils étaient d'accord avec sa politique. Ce sont les élites russes, les professeurs universitaires qui approuvent la mort de milliers d'Ukrainiens."

L'historien Vasyl Kmet, à Lviv (Ukraine). (MARIE-PIERRE VEROT / RADIO FRANCE)

Et quand vous demandez à Lev si une réconciliation est envisageable, la réponse fuse : "Il faudra au minimum plusieurs générations."