Les récentes frappes de la Russie en Ukraine ont été effectuées "en réponse" aux attaques sur ses raffineries

Des frappes en représailles. La Russie a affirmé vendredi 5 avril que ses récentes frappes massives sur l'Ukraine, qui ont notamment endommagé le réseau électrique, avaient été menées "en réponse" aux attaques ukrainiennes ayant visé des raffineries sur le sol russe.

"Du 31 mars au 5 avril de cette année, les forces armées russes ont effectué 39 frappes groupées (...) contre des installations dans le secteur de l'énergie de l'Ukraine en réponse aux tentatives du régime de Kiev d'endommager des installations dans les secteurs du pétrole, du gaz et de l'énergie de la Russie", a déclaré le ministère russe de la Défense dans un communiqué. Une récente attaque ukrainienne a pris pour cible un important site industriel au Tatarstan, une région située à plus de 1 000 kilomètres de la frontière russe. Les troupes russes ont quant à elles procédé à plusieurs bombardements, endommageant des centrales électriques et provoquant des coupures de courant massives.

Plus tôt dans la journée, la Russie a aussi revendiqué la prise du village de Vodiané, à l'ouest de la ville d'Avdiïvka dans l'est de l'Ukraine, poursuivant sa lente progression face à une armée ukrainienne qui manque d'hommes et de munitions.