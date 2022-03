Les pizzaïolos de France aux côtés du peuple ukrainien

FTR

Pizz and Love Not War, c’est un mouvement de solidarité lancé par la fédération des pizzaïolos de France pour aider les Ukrainiens. Une action nationale que l’on doit au chef d’une pizzeria de Menton, dans les Alpes-Maritimes. #IlsOntLaSolution

Lorsqu’il a vu les images de la guerre en Ukraine, Laurent Raimondo s’est dit qu’il devait agir. Il décide alors d’appeler ses collègues, membres de l’équipe de France des pizzaïolos dont il est président, pour lancer une grande vente de pizzas dont les bénéfices serviront à acheter des denrées non-périssables pour la population ukrainienne. Des produits de première nécessité livrés ensuite en Ukraine avec l’aide du Lions Club de Lyon. L'opération Pizz and Love not war est née. « Mon secrétaire va se charger d’aller dans les centrales d’achat, d’acheter des produits bien définis et de mettre le tout dans un convoi qui ira directement en Ukraine » explique Laurent Raimondo.

La solidarité de toute une profession

A Menton, dans les Alpes-Maritimes, ce roi de la pizza a réuni une trentaine de chefs en plein centre-ville. Des professionnels motivés, comme Audrey, venue spécialement des Ardennes pour participer à cette opération caritative. « C’est génial, on partage, c’est top, chacun a sa façon de travailler ». Une opération à laquelle les fournisseurs ont tenu à participer en offrant les ingrédients nécessaires pour confectionner les pizzas, des Margaritas vendues 8 euros. Les clients ont également joué le jeu, comme Rosalie « Là, on sait que tout l’argent récolté sera reversé au peuple ukrainien, c’est une bonne action à laquelle on avait envie de participer.» Au total, 40 points de vente ont été répertoriés dans l’ensemble de l’hexagone.