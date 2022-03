Les envois postaux vers l'Ukraine, la Russie et la Biélorussie limités depuis le début de la guerre

Les envois postaux de France vers l'Ukraine, la Russie et la Biélorussie sont limités ou suspendus depuis le début de la guerre. Ainsi, le groupe La Poste en France a cessé depuis cette semaine sa collaboration avec le prestataire DPD Russia, que ce soit dans l’import ou l’export de colis "express" par la route et par les airs. Ce prestataire est chargé du transport des colis entre professionnels. En revanche, l'envoi de lettres et de colis "Colissimo" pour les particuliers est "maintenu" pour le moment, indique La Poste à franceinfo.

Pour l’Ukraine, La Poste explique que les délais sont rallongés mais que la distribution des colis postaux est toujours assurée malgré la situation. "Ils sont à date acheminés jusqu’en Pologne, remis à la Poste polonaise qui les remet à son tour à La Poste ukrainienne", explique La Poste.

Les livraisons de colis UPS et DHL sont suspendues vers ces trois pays

Chez UPS, géant du transport mondial, la livraison des colis est suspendue en provenance et à destination de l’Ukraine, de la Russie et de la Biélorussie depuis le lundi 28 février, que ce soit pour les professionnels ou les particuliers. Le groupe indique à franceinfo qu’aucun colis à destination de ces trois pays n’est accepté. En revanche, la distribution se poursuit à l'intérieur des frontières de la Russie. En Ukraine, la distribution n’est plus du tout assurée pour protéger la centaine de salariés sur place. "Nous veillons à leur sécurité, c’est ce qui compte le plus", précise le groupe à franceinfo, sans indiquer les mesures mises en place.

Le 2 mars dernier, la société de transport international DHL a également pris la décision de ne plus envoyer de colis vers la Russie et la Biélorussie. "Nos services entrants vers la Russie et la Biélorussie ont été suspendus […] jusqu'à nouvel ordre", écrit l’entreprise sur son site internet.