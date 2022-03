Le "plan de résilience" est un "pansement insuffisant" face aux conséquences de la guerre en Ukraine, selon Nicolas Dupont-Aignan

Le "plan de résilience" du gouvernement en réponse aux conséquences économiques de l'invasion russe de l'Ukraine est "un pansement insuffisant, très complexe" et "une usine à gaz pour les entreprises", a estimé Nicolas Dupont-Aignan, candidat à l’élection présidentielle et président de Debout la France, ce jeudi 17 mars sur franceinfo. Il s'exprimait au lendemain de la présentation de ce plan par le Premier ministre, Jean Castex.

"Le problème de fond, c'est l'explosion du prix du carburant pour nos concitoyens", a-t-il jugé. À l'entendre, la réponse de l'exécutif à ce "problème" est insuffisante. Ainsi, il estime que la "remise carburant" de 15 centimes d'euro par litre sur l'essence, le gazole, le GNV et le GPL est une "aumône". Lui propose "la suppression de la TVA sur la TICPE et la suspension de la TVA" sur le carburant "pendant la crise, de manière à vraiment alléger d'au moins 40 centimes le litre pour les Français et un plafonnement entre 1,70 et 1,80 euro" le litre.

Pour Nicolas Dupont-Aignan, les mesures du "plan de résilience" destinées aux entreprises sont en réalité des "mesurettes". Il les juge toutefois "bienvenues". Jean Castex a notamment annoncé que toutes les entreprises dont les dépenses d'électricité et de gaz représentent "au moins 3% de leur chiffre d'affaires, et qui pourraient faire des pertes sur 2022" bénéficieront de "la prise en charge de la moitié du surplus de leurs dépenses énergétiques".