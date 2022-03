Le milliardaire russe Roman Abramovitch et deux négociateurs ukrainiens ont souffert d'un possible empoisonnement, selon plusieurs médias

L'oligarque russe Roman Abramovitch et deux négociateurs de paix ukrainiens ont souffert de symptômes d'empoisonnement après une réunion à Kiev au début du mois, affirme The Wall Street Journal (en anglais), lundi 28 mars. Après la fin des entretiens, ces trois personnes auraient souffert de nombreux symptômes, selon les informations du quotidien américain, comme des yeux rougis et larmoyants, et des visages et des mains qui pèlent. Un autre média américain, le site d'investigation spécialisé Bellingcat, dit être également en mesure de confirmer l'empoisonnement de trois membres de la délégation – dont le milliardaire Roman Abramovitch.

Ceux-ci auraient été victimes de symptômes après une réunion de Kiev, dans la nuit du 3 au 4 mars, et leur condition se serait ensuite améliorée au cours de la semaine. Ils sont aujourd'hui hors de danger. Les experts consultés par Bellingcat estiment que la dose et le type de toxine utilisée – hypothèse la plus probable – "étaient sans doute insuffisants pour causer des dommages potentiellement mortels", et que cet empoisonnement était "plus vraisemblablement destiné à effrayer les victimes".

Bellingcat can confirm that three members of the delegation attending the peace talks between Ukraine and Russia on the night of 3 to 4 March 2022 experienced symptoms consistent with poisoning with chemical weapons. One of victims was Russian entrepreneur Roman Abramovich. https://t.co/DJaZ4CoL8J — Bellingcat (@bellingcat) March 28, 2022

Le Wall Street Journal et le Bellingcat privilégient la piste d'un empoisonnement chimique ou biologique, mais n'écartent pas tout à fait l'option d'une attaque aux radiations électromagnétiques. Le député Rustem Umerov ferait partie des personnes empoisonnées, selon le Wall Street Journal. L'empoisonnement supposé de ce parlementaire avait déjà été évoqué par le site russe Agence (en russe), plus tôt dans la journée, et l'intéressé avait rapidement démenti ces informations sur Facebook (en ukrainien), en reprenant une citation de l'écrivain Mikhaïl Boulgakov : "Ne lisez pas les journaux soviétiques avant le déjeuner".

A ce stade, le ou les auteurs de cet empoisonnement ne sont pas identifiés. Un proche de Roman Abramovitch a expliqué qu'il n'était pas certain de l'identité de ceux qui auraient pris le groupe pour cible, précise le Wall Street Journal.

Roman Abramovitch investi dans les négociations

Au-delà de cette affaire d'empoisonnement, le quotidien américain confirme que Roman Abramovitch, milliardaire propriétaire du club de football anglais de Chelsea, a donc fait la navette entre Moscou et l'Ukraine dans le cadre d'une médiation pour mettre fin au conflit. Selon les informations du média russe Agence, qui assure avoir noué des contacts avec l'une et l'autre des parties, l'oligarque russe aurait proposé sa médiation lors d'une conversation personnelle avec Vladimir Poutine, au début du mois. Par la suite, l'oligarque se serait envolé à deux reprises pour Kiev afin d'y rencontrer Volodymyr Zelensky.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé, dimanche, que plusieurs hommes d'affaires russes, dont Roman Abramovitch, avaient proposé leur aide à l'Ukraine. Le Wall Street Journal avait révélé, dès la semaine dernière, que le président ukrainien avait demandé à son homologue américain Joe Biden de ne pas sanctionner Roman Abramovitch, arguant qu'il pourrait jouer un rôle dans les négociations de paix entre l'Ukraine et la Russie. A ce stade, en effet, le milliardaire ne figure pas sur la liste des oligarques sanctionnés par Washington.