Le G20 Finances échoue à s'accorder sur un communiqué commun évoquant l'Ukraine

Les ministres des Finances et banquiers centraux du G20 ont achevé une réunion en Inde, samedi 25 février, sans parvenir à un communiqué commun. Réunis depuis vendredi à Bangalore, ils tentaient de s'accorder sur des solutions face aux défis rencontrés par l'économie mondiale dans un contexte de conflit et de poussée inflationniste. Mais le groupe a échoué à s'accorder sur une déclaration commune, en raison de divergences avec la Chine à propos de la guerre en Ukraine.

L'Inde, qui assure la présidence du G20, a publié un "résumé" des discussions à l'issue des réunions. "La plupart des membres ont fermement condamné la guerre en Ukraine" avec "différentes évaluations de la situation et des sanctions", rapporte ce document. Une annotation précise qu'au sein du G20, seules la Chine et la Russie n'ont pas approuvé deux paragraphes à propos de l'Ukraine. Les représentants des deux pays ont argué que leur rôle était de "traiter des questions économiques et financières", a précisé un haut responsable indien. En 2022, lors de précédentes réunions du G20 Finances, aucun communiqué commun n'avait non plus été rédigé.

Samedi, le ministère russe des Affaires étrangères a accusé les Occidentaux d'avoir "déstabilisé" les réunions du G20 Finances. Selon Moscou, les Etats-Unis, l'UE et le G7 ont "perturbé l'adoption des décisions collectives", en tentant d'imposer un "diktat" pour que leur interprétation du conflit en Ukraine figure dans le communiqué commun. "Le G20 doit rester un forum économique plutôt que d'empiéter sur la sphère de la sécurité", a ajouté le ministère.