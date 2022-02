"La Russie n'a rien à faire sur la terre ukrainienne" : des manifestants protestent devant l'ambassade russe à Paris

Une manifestation, initiée par l’Union des ukrainiens de France, s'est déroulée jeudi 24 février devant l’ambassade russe à Paris. Tôt dans la matinée, Vladimir Poutine a annoncé une "opération militaire" en Ukraine pour, selon lui, défendre les séparatistes de l'est du pays, malgré les sanctions infligées par l'Occident.

Les manifestants dans la capitale française ont été rassemblés le plus loin possible de l'ambassade russe sur le trottoir d'en face, derrière de grandes barrières. Des centaines d'Ukrainiens, pour beaucoup drapés de jaune et bleu, sont là. Les larmes montent très vite aux yeux de Maria. "C'est incroyable ce qui se passe, cette injustice énorme sous les yeux du monde entier. J'aimerais rentrer en Ukraine et me faire mobiliser. Mais je ne sais pas comment faire parce que les frontières sont fermées. Même si on a envie d'y aller, on ne peut pas."

"On ne comprend pas pourquoi ça nous tombe dessus. On s'est réveillé ce matin par les appels de nos proches qui nous disent : 'C'est la guerre.'" Maria, manifestante à franceinfo

De la sidération, mais pas de découragement, près de l'ambassade chacun, comme Oksana, est au téléphone sans cesse avec la famille restée là-bas. "Mon père a dit que dans tous les cas qu'il ne va pas partir et va rester en Ukraine pour défendre son pays." Son père, à 65 ans, envisage même d'aller se battre : "Il a dit s''ils ont besoin j'irais."

La pluie qui finit par tomber ne démotive personne. Des drapeaux géorgiens, roumains, lituaniens accompagnent la manifestation et soudain, dans la foule, un cri du cœur. "Je suis citoyenne russe, je n'ai pas de mots pour dire à quel point ça me bouleverse, à quel point cette guerre lâche est abominable, à quel point la Russie n'a rien à faire sur la terre ukrainienne. L'Ukraine c'est la Crimée, le Donbass c'est l'Ukraine."

"Poutine assassin ! Poutine terroriste !", répètent les manifestants venus réclamer la paix. Eux en sont convaincus : l'Ukraine est le dernier rempart de la liberté en Europe.