La Maison de la Radio et de la Musique aux couleurs de l’Ukraine pour deux soirées

Un an après le début de la guerre en Ukraine, la Maison de la Radio et de la Musique revêt les couleurs de l’Ukraine et illumine son logo sur la façade de la Maison de la Radio et de la Musique en jaune et bleu pendant deux soirées : le vendredi 24 février et le mercredi 1er mars.

Le vendredi 24 février de 18 heures à 23 heures pour commémorer la date anniversaire marquant la première année du conflit. Le mercredi 1er mars de 18 heures à 23 heures, à l’initiative de l’Union européenne de radio-télévision (UER) et de l’International Press Institute (IPI) en mémoire du bombardement de la Kyiv TV Tower, tour de télévision de Kiev, pour témoigner le soutien de Radio France aux médias ukrainiens.

Les antennes de Radio France se mobilisent et ont adapté leurs programmes pour commémorer le premier anniversaire du début de la guerre en Ukraine. L'Ukraine sera mise à l'honneur toute la journée du 24 février. L'ensemble des contenus dédiés sont à retrouver sur radiofrance.fr.