La Finlande et la Suède aux portes de l’OTAN

La Finlande et la Suède ont officialisé leur demande d’adhésion à l’OTAN, dimanche 15 mai. Le président russe, Vladimir Poutine, a évoqué une possible riposte.

Depuis des décennies, la Finlande et la Suède se tenaient à l’écart des alliances militaires. Désormais, pour garantir leur sécurité, les deux pays ont annoncé officiellement vouloir rejoindre l’OTAN, dimanche 15 mai. Le président russe, Vladimir Poutine, a mis en garde la Finlande contre une possible riposte. L’OTAN a assuré que les deux pays seraient protégés, en attendant une adhésion pleine et entière. L’invasion russe en Ukraine a été un électrochoc pour les deux nations scandinaves.

"Une nouvelle ère qui s’ouvre"

"Les Finlandais, qui connaissent parfaitement l’Union soviétique, ont vu l’imprévisibilité de monsieur Poutine, qui les inquiétait", explique Jean-Paul Paloméros, ancien chef d’état-major de l’armée de l’air. "C’est une nouvelle ère qui s’ouvre dans la mesure où l’OTAN et l’Union européenne vont trouver encore plus de cohérences géopolitiques", analyse-t-il.