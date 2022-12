L'entrée de l'Ukraine dans l'Otan "n'est pas le scénario le plus vraisemblable", juge Emmanuel Macron

Dans une interview à plusieurs médias, le chef de l'Etat met notamment en avant l'idée qu'intégrer Kiev à l'alliance militaire serait mal perçu par la Russie.

Alors que Volodymyr Zelensky se rendait à Washington, Emmanuel Macron a livré sa vision du futur de la guerre en Ukraine dans un entretien au Monde (lien réservé aux abonnés), au Washington Post et au quotidien libanais An-Nahar, publié mercredi 21 décembre dans la soirée. Il y exprime notamment ses doute sur la possibilité que l'Ukraine intègre l'Otan, comme le souhaite Kiev.

"Ce n’est pas le scénario le plus vraisemblable", tranche Emmanuel Macron. Il estime notamment qu'une telle intégration "serait perçue par la Russie comme quelque chose de confrontationnel", du moins par ses dirigeants actuels. Il plaide pour lui donner "des garanties de sécurité (...) robustes", mais qui ne passent pas forcément par l'alliance atlantique.

"Une stratégie de défense absolue de l’Ukraine"

Il ne renie pas non plus son discours sur les garanties qui devront selon lui être données à la Russie. "Ce n’est pas la priorité ; cela fait partie des choses qui viendront à terme", répond le président de la République à une interrogation sur ce point, qui lui avait valu de vives critiques en Ukraine et dans l'est de l'Europe.

"Nous sommes sur une stratégie de défense absolue de l’Ukraine", affirme Emmanuel Macron. Mais "j’ai toujours été clair pour dire que je ne pensais pas que ce conflit puisse finir uniquement militairement", poursuit-il, affirmant ne pas croire "que la seule solution serait l’anéantissement d’une des deux parties". Le président français voit la guerre se terminer par "un nouveau texte qui doit bâtir un nouvel ordre" régional, auquel les occidentaux devront prendre part : "Je n'ai pas envie que ce soient les Chinois et les Turcs seuls qui négocient le jour d'après".

Une perspective que le président français n'envisage qu'à long terme, ne croyant pas à la volonté de discuter de Moscou : "Ceux qui pensaient que les Russes étaient prêts au cessez-le-feu et à la paix ont pu voir qu’ils ne l’étaient pas. Ce que les Russes demandent depuis le début, c’est la reddition, pas la paix".