L'armée ukrainienne se retire de la ville de Vougledar, dans l'est de l'Ukraine

La conquête de Vougledar par l'armée russe met fin à la stabilité de ce secteur, à la jonction des fronts est et sud. L'armée ukrainienne a annoncé, mercredi 2 octobre, se retirer de cette ville à l'importance militaire et symbolique, cédant aux forces russes après deux ans et demi de combats meurtriers. "Le Haut Commandement a donné son autorisation à la manœuvre de retrait de Vougledar pour permettre de sauver les hommes et les équipements militaires et de prendre de nouvelles positions pour la suite des opérations", a expliqué sur Telegram le groupement de forces Khortytsia, chargé des opérations dans cette zone.

La chute de Vougledar s'ajoute aux difficultés des Ukrainiens dans la partie orientale de leur pays, les troupes russes se rapprochant notamment de Pokrovsk, une ville clé pour la logistique ukrainienne. Enfin, elle est une illustration des difficultés croissantes que rencontre Kiev dans l'est du pays. Ainsi, plusieurs responsables ukrainiens avaient laissé entendre ces dernières semaines que la prise de cette cité était imminente.

Mardi, des images de soldats brandissant le drapeau russe sur le toit de l'administration municipale avaient commencé à circuler en ligne.

Il est "prématuré" de parler de prise de la ville, tempère Moscou

Côté russe, un conseiller du dirigeant des forces d'occupation de la région de Donetsk, Ian Gaguine, a confirmé mercredi que les troupes russes étaient à Vougledar, tout en faisant preuve de prudence. "Nos soldats sont dans Vougledar, un drapeau russe a été planté sur le bâtiment de l'administration locale. Cependant, il est prématuré de parler de prise de la ville", a-t-il dit à l'agence de presse d'Etat russe RIA Novosti. "Il y a encore des unités éparses de l'armée ukrainienne. Une opération de nettoyage est en cours et prendra un certain temps", a-t-il ajouté.

La Russie tente de prendre Vougledar depuis les premières semaines de son invasion déclenchée le 24 février 2022. Des combats particulièrement sanglants pour les forces russes y ont eu lieu début 2023, nombre d'hommes s'étant lancés dans des assauts d'infanterie et de chars ayant été détruits par les Ukrainiens. La ville, dévastée, a été bombardée sans relâche par l'armée russe. Un petit nombre de civils a refusé de partir, mais ni Kiev ni Moscou ne sont en mesure de dire combien.