Jeux paralympiques : la Russie va-t-elle être exclue à Pékin ?

La Russie fait l’objet de sanctions économiques mais pas seulement. Dans le monde du sport aussi, les athlètes russes font les frais des agissements de Vladimir Poutine. Après la FIFA, qui a interdit sa participation à la prochaine Coupe du monde de football au Qatar, et l’organisation du mondial de volley qui vient de lui être retirée, faut-il exclure la Russie des jeux paralympiques de Pékin ?

Une décision le 2 mars

"C’est toute la question depuis l’invasion de l’Ukraine par le Russie, le comité international olympique et celui des jeux paralympiques recommande d’interdire les athlètes russes de ces jeux qui doivent débuter le 4 mars prochain. On attend 71 athlètes russes. Certains sont déjà arrivés et à l’entraînement. Les athlètes ukrainiens ont demandé dans une lettre ouverte qu’ils soient interdits de compétition", explique Arnaud Miguet, correspondant à Pékin. La décision du comité olympique devrait être annoncée mercredi 2 mars, pour la Russie et la Biélorussie.