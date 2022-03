"Je n’ai plus d’autre choix que de partir" : le sentiment d'impuissance des Ukrainiens en Russie

La guerre en Ukraine est vécue avec douleur par les trois millions d'Ukrainiens qui vivent en Russie. Certains sont juste venus travailler pour de meilleurs salaires et sont de passage. D'autres y ont fait leur vie. Tous s'interrogent aujourd'hui sur leur avenir depuis le début de l'invasion russe en territoire ukrainien.

À 55 ans, Vladimir est un concentré de l'histoire entremêlée des deux pays. Né dans le centre de l'Ukraine, il est arrivé à Moscou en 1985 pour y étudier et ne l'a plus quittée depuis. Il a même aujourd'hui un passeport russe mais depuis mercredi 2 mars, il a pris sa décision. "Maintenant, je n’ai plus d’autre choix que de partir, regrette Vladimir. Je ne peux plus côtoyer tous ces gens qui ne comprennent pas ce qui se passe et vers où ce pays se dirige."

La peur de manifester

Macha, elle, va rester à Moscou. Sa famille est à Kharkhiv, sous les bombes et il lui tarde de la retrouver. "Je sais que lorsque tout sera terminé, je retournerai dans mon pays et le reconstruirai, affirme Macha. Je n'aurais jamais pensé que je pouvais être aussi patriotique."

D'autres Ukrainiens ont des relations plus difficiles avec leurs familles qui leur reprochent de ne rien faire. "Personne ne comprend pourquoi nous ne sortons pas dans la rue pour manifester, raconte Irina. Mais ils ne savent pas que si on manifeste on va en prison, ce n'est pas très joyeux." Près de 300 000 Ukrainiens vivent aujourd'hui dans la capitale russe.