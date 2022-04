Invasion de l'Ukraine : les Nations unies s'attendent à la fuite de 3 millions de réfugiés supplémentaires

Le rythme auquel ils franchissent les frontières a ralenti mais des Ukrainiens continuent de fuir l'invasion de leur pays par la Russie. Selon une estimation du Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU (UNHCR), dévoilée mardi 26 avril, ils seront 8,3 millions d'ici à la fin de l'année, soit 3 millions de plus qu'aujourd'hui.

Un peu plus de deux mois après le début de l'offensive de l'armée russe, plus de 5,2 millions d'habitants de l'Ukraine se sont réfugiés hors du pays, selon le décompte du l'UNHCR. Quelque 2,9 millions d'entre eux sont en Pologne et plus de 600 000 personnes se trouvent en Russie. Les femmes et les enfants représentent 90% de ces réfugiés.

Plus de 7,7 millions de déplacés internes

Ce nouveau nombre de 8,3 millions de réfugiés est "un chiffre de planification", fondé sur un examen des mouvements de population et des divers scénarios possibles en Ukraine, a déclaré une porte-parole du HCR, Shabia Mantoo, lors d'un point de presse à Genève. L'instance demande 1,85 milliard de dollars pour soutenir ses actions et celles de ses partenaires en faveur de ces personnes fuyant leur pays en guerre.

Par ailleurs, plus de 7,7 millions de personnes ont quitté leur foyer, mais se trouvent toujours en Ukraine, selon l'Organisation internationale pour les migrations (OIM). Une partie des habitants ayant fui les combats a commencé à revenir sur place, notamment dans la région de Kiev, dont l'armée russe s'est retirée. L'OIM estime que c'est le cas de près de 2,8 millions de déplacés. Mais certains retrouvent un foyer détruit ou toujours dangereux.