Industrie : pénurie de bouteilles en verre

La guerre en Ukraine provoque une pénurie de matières premières. Ainsi, il est de plus en plus difficile de trouver des bouteilles en verre pour les professionnels.

Le verre se fait avec du gaz, or depuis le début de la guerre en Ukraine, le prix du gaz a fortement augmenté, entrainant avec lui la baisse de production de bouteilles en verre. "Ça fait trente ans que je travaille ici, ce n’est jamais arrivé" déclare le patron d’une usine spécialisée dans la production de pastis et de cocktail. Économiquement, c'est un problème puisque l’entreprise réalise le plus de vente en été. Le prix du verre a augmenté de près de 25 % à 50 % en 2022.

Même problèmes pour les usines de mise en bouteille

Pour les usines qui mettent en bouteille, le prix du gaz provoque une diminution de la production, mais ce n’est pas la seule raison de la baisse de rendement. L’Ukraine possède sept usines de production de bouteilles et n’en exporte plus à cause de la guerre. "On se retrouve effectivement d’un seul coup avec une rupture et ne pas pouvoir fournir nos consommateurs locaux, nationaux ou internationaux", affirme Charles Larcher, président d’une usine de mise en bouteille.