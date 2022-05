"Il n'y a jamais eu de président comme cela" : après trois mois de guerre en Ukraine, Volodymyr Zelensky plus populaire que jamais

Il est passé du statut de clown à celui de héros : après trois mois de guerre en Ukraine, Volodymyr Zelensky est au top de sa popularité. Élu en 2019 avec plus de 73% des voix face au président sortant Petro Porochenko, sa cote de popularité était bien retombée par la suite. Mais, depuis l'invasion russe, l'homme de télévision devenu président est le garant de l'unité nationale et se trouve ainsi salué par tous.

"Il n'y a jamais eu de président comme cela et il n'y en aura pas d'autres", affirme ainsi Quiril, dans les rues de Kiev, mercredi 25 mai. Il avait voté pour Volodymyr Zelensky en 2019. Aujourd'hui, plus que jamais, il assure être fier de son président. Le temps où le président faisait rire à la télévision semble très loin. "Ce n'est pas le moment de le critiquer", défend Vladimir, qui estime qu'on ne peut plus se moquer de celui qui unit la nation comme jamais.

"Il fait tout son possible et tout le monde commet des erreurs, même lui. Il se comporte vraiment comme doit le faire un président responsable." Vladimir, Ukrainien qui vit à Kiev à franceinfo

Наш священний оберіг на цій війні. З Днем вишиванки, Україно! pic.twitter.com/O5Su8xrA5t — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 19, 2022

Le guerre en Ukraine a rendu Volodymyr Zelensky intouchable et l'opposition l'a bien compris.Le député Rostyslav Pavlenko est un soutien de l'ancien président Porochenko, mais quand on lui parle de Zelensky, la réponse est nette et ne laisse aucune place à la critique - en tout cas pas en ce moment. "Nous devons unir nos efforts pour gagner afin de combattre les ennemis. Cette union est importante dans le pays mais aussi sur la scène internationale. C'est comme ça qu'on sera efficace et nous attendons que le monde fasse de même." Tout le monde s'y plie car même ceux qui avaient voté contre lui à la présidentielle sont maintenant sous le charme.