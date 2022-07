"Il faut montrer à l'ennemi qu'on est forts" : depuis le début de la guerre en Ukraine, le nombre de mariages a explosé

C’est un mariage traditionnel ukrainien. La mariée est en blanc. Une grand-mère dépose au sol un tissu sur lequel les époux posent leurs pieds. Échange d’anneaux. Une gorgée de vin blanc. Sauf que ce mardi 26 juillet, Miron sait qu’il peut être appelé au combat, n’importe quand : "C’est la guerre, on ne sait pas ce qui va se passer demain. J’ai passé la visite médicale pour l’armée, j’ai mon carnet militaire mais pour le moment je ne suis pas mobilisé."

"Il nous faut montrer à l’ennemi qu’on est forts, qu’on n’a pas peur. Et qu’on va fonder nos familles, et continuer à vivre." Miron, jeune marié à franceinfo

Son épouse ajoute : "On était depuis trois ans ensemble, on avait prévu de se marier. Mais la guerre est arrivée et on a décidé de se marier plus vite que prévu."

"La femme doit être psychologue"

Dans cet arrondissement d’Ivano Frankivsk, dans l'ouest de l'Ukraine, les mariages ont triplé depuis le début de la guerre avec la Russie. Et les conseils aux jeunes époux de Myroslava, qui anime les cérémonies ont pas mal changé : "La femme a aujourd’hui de nouvelles responsabilités. Il faut savoir aimer et pardonner. Les soldats qui rentrent de la guerre sont perturbés psychologiquement. C’est pourquoi la femme peut tout faire. Guérir avec son amour, avec son attitude envers son homme, avec sa compréhension. La femme doit être psychologue".

Alors que les combats ne faiblissent pas dans le sud du pays, les mariages sont toujours pleins de joie ici à l'ouest, pleins de baisers, mais avec une certaine gravité aussi qui n’existait peut-être pas si fort il y a encore quelques mois. Près de 100 000 unions ont été célébrées en moins de six mois en Ukraine, un chiffre en explosion.Que peut-ont souhaité aux époux ? "La paix, c'est le principal. Qu'on dorme tranquille et avec la paix, on aura le reste", résume la mariée.