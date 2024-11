Guerre en Ukraine : Washington dépensera six milliards de dollars d'aide à l'Ukraine avant l'arrivée de Donald Trump, annonce un conseiller de Joe Biden

L'un des objectifs de l'administration de Joe Biden est de "placer l'Ukraine dans la position la plus forte possible sur le champ de bataille pour qu'elle soit dans la plus forte possible à la table des négations", quand Donald Trump débutera son mandat, en janvier.

Les dossiers de politique étrangère seront au menu de la rencontre attendue entre Joe Biden et Donald Trump. En attendant, les Etats-Unis dépenseront les six milliards de dollars restants dédiés à l'Ukraine, a affirmé, dimanche 10 novembre, le conseiller à la sécurité nationale. Alors que Joe Biden a pris la tête d'une coalition internationale pour soutenir l'Ukraine, qui se trouve à un moment crucial après des victoires militaires russes et un manque de soldats, Jake Sullivan a mis en garde contre les risques liés à l'arrêt du soutien américain à Kiev.

L'un des objectifs de son administration dans les mois qui lui restent sera de "placer l'Ukraine dans la position la plus forte possible sur le champ de bataille pour qu'elle soit dans la plus forte possible à la table des négations", a-t-il poursuivi lors d'un entretien à la chaîne de télévision américaine CBS.

Cette prise de parole intervient alors que le prochain locataire de la Maison Blanche a déclaré à plusieurs reprises pouvoir mettre fin à la guerre "en un jour" à la guerre en Ukraine, sans jamais détailler comment il s'y prendrait, mais probablement dans le cadre d'un accord qui exigerait que Kiev cède à Moscou une partie de son territoire. Le Kremlin a ainsi estimé dimanche que le Républicain avait envoyé pendant la campagne des "signaux positifs" concernant le conflit, puisqu'il évoquait une possible "paix" et n'a pas montré de "volonté d'infliger une défaite stratégique à la Russie".

"Le président aura l'opportunité d'expliquer au président Trump comment il voit les choses, où elles en sont, et de discuter avec lui de la manière dont il envisage d'aborder ces questions lorsqu'il prendra ses fonctions", a continué Jake Sullivan, citant encore le dossier de la situation au Proche-Orient.