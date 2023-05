Guerre en Ukraine : Volodymyr Zelensky va s’entretenir avec Emmanuel Macron ce dimanche soir

Volodymyr Zlensky débarque à Paris ce dimanche soir 14 mai pour s’entretenir avec Emmanuel Macron. Il sera reçu à l’Elysée. Les besoins urgents de l’Ukraine devraient être au centre des discussions. On retrouve sur place Béatrice Gelot.

"Volodymyr Zelensky vient-il à Paris pour demander à Emmanuel Macron de donner du soutien en matériel militaire ? En tout cas il ne cesse de répéter qu’il en a besoin pour lancer sa grande contre-offensive contre la Russie, dans les prochains jours ou les prochaines semaines", rapporte Béatrice Gelot, depuis le palais de l’Élysée. Dimanche matin 14 mai, "les Allemands ont une nouvelle fois refusé de fournir des avions de combat. Et sur ce point, Paris, Berlin et plus largement les Européens, ont toujours tenu la même position", précise Béatrice Gelot.

Dîner en tête-à-tête

Il s’agit de la deuxième visite de Volodymyr Zelensky à Paris, depuis le début de l’offensive russe en Ukraine. "La dernière remonte au 8 février dernier, en présence du chancelier allemand", rappelle la journaliste. "Cette fois-ci, Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky seront en tête-à-tête, ils dîneront ce soir ensemble. Une visite éclair, car le président ukrainien repart dès demain matin", conclut Béatrice Gelot, en direct du palais de l’Elysée.