Guerre en Ukraine : Volodymyr Zelensky, un président qui "n'affiche ni peur, ni désarroi"

La journaliste de France Télévisions Agnès Vahramian a pu s'entretenir avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. "C'est un président qu'on rencontre entouré d'hommes en kalachnikov, qui font très attention qu'on ne l'approche pas de trop près, mais lui arrive décontracté. Il a la poignée de mains franche et amicale", décrit l'envoyée spéciale à Kiev (Ukraine), en direct pour le 8 Heures de France 2, mercredi 23 mars.

Une grande popularité

"J'ai senti qu'il s'était fixé un cap : celui de rassurer et d'unir son peuple. Il sourit, il n'affiche ni peur, ni désarroi. J'ai saisi aussi que le comédien qu'il a été est bien loin maintenant, mais en même temps, il ne surjoue pas son rôle de chef de guerre", poursuit la journaliste, qui cite Volodymyr Zelensky : "Je me concentre, je sais que chaque mot prononcé, chaque décision est cruciale pour mon pays." D'après l'envoyée spéciale, le président ukrainien et ses conseillers ont "bien conscience qu'il est extrêmement populaire, qu'il est bien plus populaire que n'importe quel autre dirigeant au monde". "Ils veulent utiliser cette popularité pour que le monde entier n'oublie pas l'Ukraine, pour que le président puisse continuer à plaider en faveur de son pays pour que l'aide arrive enfin en Ukraine", conclut Agnès Vahramian.