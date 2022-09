Guerre en Ukraine : Volodymyr Zelensky revendique des avancées militaires dans le nord-est du pays

"Cette semaine, nous avons de bonnes nouvelles de la région de Kharkiv." Dans son discours vidéo diffusé mercredi 7 septembre, Volodymyr Zelensky s'est félicité de plusieurs avancées militaires dans le nord-est du pays. Refusant de les nommer, le président ukrainien a évoqué des "localités où le drapeau ukrainien est revenu".

Des observateurs avaient fait état ces derniers jours d'une percée des forces ukrainiennes dans la région de Kharkiv, sans que ces informations soient toutefois vérifiables de source indépendante. La région de Kharkiv est en partie occupée par l'armée russe depuis le début de l'invasion. La ville du même nom, la deuxième plus grande d'Ukraine, est régulièrement visée par des bombardements meurtriers, mais les forces de Moscou n'ont jamais réussi à s'en emparer.

⚡️ Zelensky finally speaks on Ukraine’s recent counteroffensive operation but doesn’t disclose specifics: “This week we have good news from Kharkiv region,” he says, adding “it is not the time to name the places to which the Ukrainian flag is returning.” He thanks several units. pic.twitter.com/NF27wR7aR4