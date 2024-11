Guerre en Ukraine : Volodymyr Zelensky rejette l'idée d'un cessez-le-feu ou de "concessions" à la Russie

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a rejeté jeudi 7 novembre l'idée de discuter d'un cessez-le-feu avec la Russie ou de lui faire la moindre "concession", après que Moscou a intimé aux Occidentaux de négocier sous peine de "destruction de la population ukrainienne". "On ne peut pas se contenter de dire 'un cessez-le-feu maintenant et ensuite nous verrons'. Ce n'est pas viable. Et le pire, c'est que c'est irresponsable", a déclaré Volodymyr Zelensky lors d'une conférence de presse en marge d'un sommet de la Communauté politique européenne à Budapest, évoquant une "rhétorique très dangereuse".

Les appels en vue de négociations entre la Russie et l'Ukraine se font plus insistants après plus de deux ans et demi d'une guerre dévastatrice, y compris chez certains alliés de Kiev, au moment où les forces russes progressent dans l'est du pays. Le Premier ministre hongrois, Viktor Orban, le dirigeant européen le mieux disposé envers Vladimir Poutine, a répété jeudi son appel à une trêve sur le champ de bataille, pour "donner aux parties belligérantes l'espace et le temps nécessaires pour communiquer et commencer à négocier la paix". Pour Volodymyr Zelensky, des concessions à Moscou seraient cependant "suicidaires".

Volodymyr Zelensky et Emmanuel Macron se sont parlé

Ce sommet intervient au lendemain de la victoire de Donald Trump face à Kamala Harris aux Etats-Unis, une donnée qui pourrait bouleverser le cours du conflit russo-ukrainien. Alors que Vladimir Poutine s'est dit "prêt", depuis la ville russe de Sotchi, à "reprendre le contact" avec le président-élu, Volodymyr Zelensky a évoqué sa "conversation productive" avec le futur locataire de la Maison Blanche, très attendu sur les questions géopolitiques.

Par ailleurs, Volodymyr Zelensky a fait savoir jeudi avoir parlé à Budapest avec son homologue français Emmanuel Macron de l'aide militaire pour Kiev et de la formation de soldats ukrainiens en France. La présidence française a de son côté déclaré qu'Emmanuel Macron avait "tenu à réaffirmer que la France continuerait de soutenir l'Ukraine aussi longtemps et intensément que nécessaire", en vue de "parvenir à une paix juste et durable".