Guerre en Ukraine : Volodymyr Zelensky reçu à l'Élysée par Emmanuel Macron

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a été reçu par Emmanuel Macron à l'Élysée, dans la soirée du dimanche 14 mai. Le point sur place avec le journaliste Julien Gal.

Dimanche 14 mai, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a été reçu par son homologue français, Emmanuel Macron, à Paris. "L'Élysée nous indique que les deux chefs d’État discuteront des besoins urgents de l'Ukraine sur les plans militaires et humanitaires. Cela fait plusieurs semaines que Volodymyr Zelensky ne cesse de réclamer davantage d'armes et d'avions de combat", rapporte Julien Gal, en direct du palais de l’Élysée. Concernant la livraison d'armes, la France "affirme toujours que cela se discutera uniquement dans le cadre européen", ajoute le journaliste.

L'Allemagne et l'Italie avant la France

La Première ministre Élisabeth Borne, accompagnée de la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères Catherine Colonna, a reçu Volodymyr Zelensky sur le tarmac de l'aéroport de Villacoublay (Yvelines). "Le président ukrainien arrivait d'Allemagne, juste avant, il était en Italie et il poursuit donc sa tournée diplomatique en France. Il doit dormir à l'Élysée ce soir et repartir demain matin", conclut Julien Gal.