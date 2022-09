Guerre en Ukraine : Volodymyr Zelensky annonce la reprise de Balaklia, une ville importante près de Kharkiv

La contre-offensive de l'armée ukrainienne poursuit sa progression. Volodymyr Zelensky a annoncé, dans la soirée du jeudi 8 septembre, que ses forces avaient repris à l’armée russe la ville de Balaklia, dans la région de Kharkiv, dans le nord-est du pays. "Les choses sont comme elles doivent l'être. Le drapeau ukrainien flotte sur une ville ukrainienne libérée, sous le ciel d’Ukraine", a déclaré le président ukrainien dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. Dans celle-ci, on voit des soldats ukrainiens en train de marcher dans cette ville de 27 000 habitants que l'armée russe avait conquise début mars.

En plus de conquêtes annoncées dans la région de Kharkiv, l'armée ukrainienne assure avoir repris des territoires et des localités contrôlées par Moscou. "Les unités militaires ont pénétré les défenses ennemies sur une profondeur de 50 kilomètres. Au cours des opérations actives menées dans la direction de Kharkiv, plus de vingt localités ont été libérées", a annoncé lors d'une conférence de presse Oleksi Hromov, un haut responsable de l’état-major ukrainien.