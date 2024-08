Guerre en Ukraine : Volodymyr Zelensky annonce avoir reçu les premiers avions de chasse F-16, mais considère leur nombre "insuffisant"

"Nous avons mené des centaines de réunions et négociations" avec les alliés pour obtenir ces avions, a rappelé le président ukrainien dimanche.

Il aura fallu patienter plus de deux ans. L'Ukraine a reçu ses premiers avions de chasse occidentaux F-16, a annoncé dimanche 4 août le président Volodymyr Zelensky qui les a montrés aux journalistes, tout en soulignant que leur nombre était "insuffisant". Depuis le début de l'invasion russe en février 2022, Kiev plaidait pour que lui soient livrés des F-16 dans l'espoir de mettre fin à la domination russe dans les airs et de mieux protéger ses villes et ses troupes contre les bombardements russes incessants.

De fabrication américaine, ces avions sont considérés comme le joyau de la couronne dans la liste tentaculaire du matériel militaire que l'Ukraine a demandé à ses soutiens afin de tenter de repousser l'avancée des forces russes sur son sol. "Nous avons mené des centaines de réunions et négociations" avec les alliés pour obtenir ces avions et renforcer la défense aérienne du pays et "nous avons souvent entendu les mots 'c'est impossible' en réponse", a déclaré Volodymyr Zelensky, lors d'une cérémonie sur un site tenu secret en Ukraine.

"Ce qui est positif, c'est que nous attendons des F-16 supplémentaires"

"Maintenant c'est la réalité, la réalité dans notre ciel. Des F-16 sont en Ukraine", s'est félicité le chef d'Etat ukrainien. Il n'a pas dévoilé le nombre d'appareils reçus par Kiev, se bornant à dire qu'il était "insuffisant", de même que le nombre de pilotes ukrainiens formés en Occident pour piloter et entretenir ces appareils. Ni la date de la livraison, ni le pays ayant fourni ce premier lot n'ont été dévoilés.

"Ce qui est positif, c'est que nous attendons des F-16 supplémentaires" et que "beaucoup de nos gars sont en train d'être formés", a assuré le président ukrainien. Les journalistes de l'AFP ont vu au moins deux F-16 survolant le site pendant la cérémonie. Mi-mai, Volodymyr Zelensky avait déclaré lors d'un entretien accordé à l'AFP avoir besoin de 120 à 130 de ces appareils pour obtenir la parité avec l'aviation russe.