Guerre en Ukraine : Vladimir Poutine prévient que la paix avec Kiev doit se fonder "sur les réalités" du champ de bataille

Le président russe Vladimir Poutine a estimé, jeudi 24 octobre, que la paix avec Kiev devrait se fonder "sur les réalités" du champ de bataille en Ukraine, dont l'armée du Kremlin contrôle toujours près de 20% du territoire. "Nous sommes prêts à envisager toute négociation de paix fondée sur les réalités du terrain. Nous ne sommes pas prêts à faire autre chose", a-t-il martelé lors d'une conférence de presse pendant le sommet des Brics à Kazan.

Plus tôt, sous les yeux de Vladimir Poutine et avant leur rencontre, le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a réitéré devant les participants au sommet son appel à "une paix juste" en Ukraine, "en ligne avec la charte de l'ONU, la loi internationale et les résolutions de l'assemblée générale". "Le secrétaire général a dit que nous devrions tous vivre comme une grande famille", "malheureusement, dans les familles, il y a souvent des disputes, des scandales, des litiges de propriété, et parfois, il y a même des bagarres", lui a répondu le président russe.