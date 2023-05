Guerre en Ukraine : Vladimir Poutine juge que "l'avenir de la Russie" est en jeu dans le conflit

Le président russe a prononcé un discours guerrier, mardi, à l'occasion des commémorations de la victoire de son pays contre l'Allemagne nazie.

Vladimir Poutine a promis la "victoire" de ses troupes en Ukraine, mardi 9 mai, lors d'un discours prononcé à l'occasion des commémorations de la victoire de son pays contre l'Allemagne nazie. "La civilisation est de nouveau à un tournant. Une guerre a été lancée contre notre patrie", a affirmé le président russe depuis l'emblématique place Rouge à Moscou, un peu plus d'un an après qu'il a annoncé l'invasion de l'Ukraine. Il s'exprimait devant des milliers de soldats, l'élite politique russe et une poignée de dirigeants d'ex-républiques soviétiques.

"Rien n'est plus important actuellement que votre tâche militaire. La sécurité du pays repose aujourd'hui sur vous, l'avenir de notre Etat et de notre peuple dépend de vous", a-t-il ajouté, à l'adresse des forces armées russes. Il a également accusé Américains et Européens d'utiliser l'Ukraine pour aboutir à "la chute et la destruction de (son) pays". Son discours a été suivi du traditionnel défilé de milliers d'hommes et de blindés, avant qu'il ne dépose une gerbe sur la tombe du soldat inconnu.

Sur le terrain, après 15 mois d'offensive, l'armée russe apparaît affaiblie par les pertes et les tensions entre l'état-major et les mercenaires de Wagner. Le chef du groupe paramilitaire russe a choisi la date hautement symbolique du 9 mai pour accuser la hiérarchie militaire d'"intrigue" et de ne pas avoir tenu sa promesse de livrer des munitions. Evguéni Prigojine a par ailleurs affirmé que des unités de l'armée régulière fuyaient le champ de bataille à Bakhmout.