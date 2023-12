Guerre en Ukraine : Vladimir Poutine compte sur l'"effondrement" du soutien occidental à Kiev, s'alarme Volodymyr Zelensky

L'aide militaire et financière occidentale à l'Ukraine, de plus en plus remise en question, est l'objet de querelles politiques tant aux Etats-Unis qu'en Europe.

Kiev s'inquiète. Le président russe Vladimir Poutine compte sur l'"effondrement" du soutien occidental à l'Ukraine, a affirmé mercredi 6 décembre Volodymyr Zelensky lors d'une téléconférence entre les dirigeants des pays du G7. Il a rapporté que l'armée russe avait "augmenté la pression de manière significative" sur le front.

Après l'échec de la grande contre-offensive estivale de l'armée ukrainienne, qui n'est pas parvenue à percer les défenses russes, ce sont les troupes de Moscou qui ont repris l'initiative, notamment à Adviïvka, cité industrielle de l'Est. L'aide militaire et financière occidentale à l'Ukraine, cruciale pour l'effort de guerre de Kiev, est de plus en plus remise en question et est l'objet de querelles politiques tant aux Etats-Unis qu'en Europe.

"La Russie n'espère qu'une chose : que l'unité du monde libre s'effondre l'année prochaine. La Russie pense que l'Amérique et l'Europe feront preuve de faiblesse et ne maintiendront pas leur soutien à l'Ukraine au niveau approprié", a-t-il lancé. S'il a admis que les forces russes étaient à l'offensive sur le front, le président ukrainien a assuré que les soldats ukrainiens "résist[ai]ent aux attaques".